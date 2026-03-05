Ричмонд
Опрос показал отношение немцев к нападению США и Израиля на Иран

ARD: большинство немцев осуждают нападение США и Израиля на Иран.

Источник: © РИА Новости

БЕРЛИН, 5 мар — РИА Новости. Большинство жителей Германии осуждают войну США и Израиля против Ирана, следует из результатов опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

«Нападение США и Израиля на Иран считают неоправданным 58% опрошенных», — говорится в публикации по итогам опроса.

Особенно активно против войны выступают сторонники входящей в правящую коалицию Германии Социал-демократической партии (СДПГ), а также Левой партии и партии «Зеленые».

В поддержку военных действий против Ирана высказались лишь 25% респондентов.

При этом 75% опрошенных опасаются, что война с Ираном может перекинуться на другие страны, а 71% немцев беспокоятся о судьбе жителей исламской республики.

Опрос проводился со 2 по 4 марта среди 1317 жителей Германии. Погрешность варьируется от двух до трех процентных пунктов.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

