Опрос показал отношение немцев к нападению США и Израиля на Иран

«Нападение США и Израиля на Иран считают неоправданным 58% опрошенных», — говорится в публикации по итогам опроса.
Особенно активно против войны выступают сторонники входящей в правящую коалицию Германии Социал-демократической партии (СДПГ), а также Левой партии и партии «Зеленые».
В поддержку военных действий против Ирана высказались лишь 25% респондентов.
При этом 75% опрошенных опасаются, что война с Ираном может перекинуться на другие страны, а 71% немцев беспокоятся о судьбе жителей исламской республики.
Опрос проводился со 2 по 4 марта среди 1317 жителей Германии. Погрешность варьируется от двух до трех процентных пунктов.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.