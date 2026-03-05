Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер АдГ: Германия должна вступить в переговоры с РФ о поставках газа

«Альтернатива для Германии» выступает против санкций в отношении России, заявила Алис Вайдель.

БЕРЛИН, 5 марта. /ТАСС/. Власти ФРГ должны вступить в переговоры с Россией о поставках энергоносителей. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, выступая на предвыборном мероприятии в городе Ротвайль (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Трансляция ведется на платформе YouTube.

«Мы говорим совершенно ясно: мы должны покупать природный газ и нефть там, где они выгоднее всего по ценам. И поэтому мы, “Альтернатива для Германии”, выступаем против санкций в отношении России», — сказала лидер АдГ. По ее словам, «особенно в нынешней ситуации зависимость от поставок сжиженного природного газа из США и стран Персидского залива является фатальной».

«Соответственно, мы должны вернуться к диверсифицированному энергетическому миксу — из атомной энергетики, а также поставок газа и нефти — и покупать их [нужно] там, где они дешевле всего. А это Россия, и мы должны вступить в переговоры с россиянами», — считает Вайдель.

Узнать больше по теме
Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.
Читать дальше