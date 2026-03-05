Лидер АдГ: Германия должна вступить в переговоры с РФ о поставках газа

БЕРЛИН, 5 марта. /ТАСС/. Власти ФРГ должны вступить в переговоры с Россией о поставках энергоносителей. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, выступая на предвыборном мероприятии в городе Ротвайль (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Трансляция ведется на платформе YouTube.
«Мы говорим совершенно ясно: мы должны покупать природный газ и нефть там, где они выгоднее всего по ценам. И поэтому мы, “Альтернатива для Германии”, выступаем против санкций в отношении России», — сказала лидер АдГ. По ее словам, «особенно в нынешней ситуации зависимость от поставок сжиженного природного газа из США и стран Персидского залива является фатальной».
«Соответственно, мы должны вернуться к диверсифицированному энергетическому миксу — из атомной энергетики, а также поставок газа и нефти — и покупать их [нужно] там, где они дешевле всего. А это Россия, и мы должны вступить в переговоры с россиянами», — считает Вайдель.