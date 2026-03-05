Лидер АдГ: Германия должна вступить в переговоры с РФ о поставках газа

«Мы говорим совершенно ясно: мы должны покупать природный газ и нефть там, где они выгоднее всего по ценам. И поэтому мы, “Альтернатива для Германии”, выступаем против санкций в отношении России», — сказала лидер АдГ. По ее словам, «особенно в нынешней ситуации зависимость от поставок сжиженного природного газа из США и стран Персидского залива является фатальной».