Главы МИД ЛАГ проведут экстренное заседание 8 марта

КАИР, 5 марта. /ТАСС/. Главы МИД стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) проведут экстренное заседание в формате видеоконференции в воскресенье, 8 марта. Об этом сообщило египетское агентство MENA.
По его данным, министры обсудят «агрессию Ирана в отношении ряда арабских стран».
Иракское агентство INA утверждает, что инициатором созыва внеочередного заседания глав МИД ЛАГ выступила Саудовская Аравия.
