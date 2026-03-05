Ричмонд
Главы МИД ЛАГ проведут экстренное заседание 8 марта

По информации агентства MENA, министры обсудят агрессию Ирана против некоторых арабских стран.

КАИР, 5 марта. /ТАСС/. Главы МИД стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) проведут экстренное заседание в формате видеоконференции в воскресенье, 8 марта. Об этом сообщило египетское агентство MENA.

По его данным, министры обсудят «агрессию Ирана в отношении ряда арабских стран».

Иракское агентство INA утверждает, что инициатором созыва внеочередного заседания глав МИД ЛАГ выступила Саудовская Аравия.

