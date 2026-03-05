Ричмонд
ЦАХАЛ: в Бейруте ликвидирован командир огневой мощи «Хезболлы» Джумаа

При ударе ЦАХАЛ по Бейруту погиб командир огневой мощи «Хезболлы» Джумаа.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в ливанском Бейруте командира управления огневой мощью «Хезболлы» Заида Али Джумаа.

Там уточнили, что Джумаа был убит в среду, 4 марта, в результате удара Израиля.

«Заид Али Джумаа отвечал за управление огневой мощью “Хезболлах” и занимал должность начальника артиллерии в южном Ливане», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В израильской армии добавили, что Джумаа курировал запуск ракет, снарядов и БПЛА с территории Ливана. Джумаа занимал ряд ключевых должностей в «Хезболле». В 2015 году он принимал участие в нападении на военных ЦАХАЛ.

Ранее Израиль сообщил о ликвидации начальника штаба разведки военного крыла «Хезболлы» Хусейна Макледа.

