От Азии до Латинской Америки: мессенджер MAX стал доступен жителям 40 стран мира

Регистрация в российском мессенджере MAX стала доступна жителям 40 стран. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании VK.

«Отправлять сообщения и совершать звонки в МАХ смогут пользователи из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Для регистрации в мессенджере необходимо скачать приложение, выбрать страну, ввести номер телефона и проверочный код из смс», — рассказали разработчики.

Таким образом, зарегистрироваться в МАХ сегодня можно с сим-картой следующих стран: Россия, Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Грузия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Турция, Туркменистан, Вьетнам, ОАЭ, Куба, Лаос, Камбоджа, Афганистан, Боливия, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Колумбия, Гренада, Гамбия, Индия, Ирак, Сент-Китс и Невис, Кувейт, Ливан, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Палау, Катар, Саудовская Аравия, Венесуэла, Танзания.

Чтобы начать общение с пользователями из других стран, необходимо добавить номера друг друга в контакты — это «необходимая мера безопасности», объяснили в VK. Для дополнительной защиты аккаунта также можно установить двухфакторную аутентификацию, «Безопасный режим» и «Семейную защиту» — эти настройки доступны в профиле пользователя в разделе «Безопасность».

Что ещё нового в мессенджере MAX.

В числе последних нововведений MAX — пилотный проект подтверждения льгот в транспорте через мессенджер. С 1 марта инновацию внедрили в отдельных городах Новосибирской и Владимирской областей. Новая технология позволяет гражданам пользоваться льготным проездом через специальный чат-бот.

Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно авторизоваться в чат-боте «СберТройки» и привязать аккаунт к порталу «Госуслуг» для подтверждения льготы. После этого можно оплачивать проезд путём сканирования QR-кода на валидаторе: терминал мгновенно сверит данные и зафиксирует поездку.

Кроме того, в конце февраля Минкультуры запустило возможность подтверждения льгот в музеях, театрах и галереях с помощью МАХ. Подтвердить скидку студента, многодетного, пенсионера или инвалида при покупке билета можно с помощью Цифрового ID. Пользователю достаточно показать QR-код на экране смартфона, а сотруднику учреждения — отсканировать его.

Между тем разработчики MAX опровергли данные о том, что мессенджер якобы отслеживает использование VPN-сервисов. Ранее такие слухи появились в Telegram-каналах. В MAX пояснили, что IP-адреса нужны приложению только для корректной работы звонков, а обращения к некоторым сторонним серверам, например Apple и Google, — для проверки доставки уведомлений в сложных сетевых условиях и при ограничениях мобильной связи.

