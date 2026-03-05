От Азии до Латинской Америки: мессенджер MAX стал доступен жителям 40 стран мира

Между тем разработчики MAX опровергли данные о том, что мессенджер якобы отслеживает использование VPN-сервисов. Ранее такие слухи появились в Telegram-каналах. В MAX пояснили, что IP-адреса нужны приложению только для корректной работы звонков, а обращения к некоторым сторонним серверам, например Apple и Google, — для проверки доставки уведомлений в сложных сетевых условиях и при ограничениях мобильной связи.