Востоковед Веденеев оценил возможность объединения Ирака и США против Ирана

Востоковед указал на действующий в Ираке близкий к Тегерану режим шиитов и присутствие в стране прокси-формирований Ирана, которые атакуют базы США в Иракском Курдистане. Все это, считает аналитик, помешает иранским курдам привлечь значительные силы к наступлению.