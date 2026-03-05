Ричмонд
Востоковед Веденеев оценил возможность объединения Ирака и США против Ирана

Востоковед Илья Веденеев заявил, что Ирак не поддержит США и Израиль в конфликте против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Ирак не будет поддерживать США и Израиль в конфликте против Ирана. Такую оценку в комментарии «Ленте.ру» дал кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Илья Веденеев.

Эксперт подчеркнул, что Ирак, скорее всего, воздержится от нападений на одну из сторон конфликта.

Он также прокомментировал начавшееся 4 марта наступление курдских вооруженных формирований на территорию Ирана. По мнению Веденеева, без поддержки США эти действия, вероятно, сведутся к партизанской войне в приграничных районах Исламской Республики.

Востоковед указал на действующий в Ираке близкий к Тегерану режим шиитов и присутствие в стране прокси-формирований Ирана, которые атакуют базы США в Иракском Курдистане. Все это, считает аналитик, помешает иранским курдам привлечь значительные силы к наступлению.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что наземное вторжение США станет катастрофой.

