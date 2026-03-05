Участник протестов в Карачи рассказал, как морпехи США открыли огонь по толпе

Об этом пишет Telegram-канал RT.
Протест в поддержку Ирана прошёл в Карачи после новостей о гибели аятоллы Хаменеи.
Как рассказал RT один из демонстрантов, он был на мирном протесте, когда полиция открыла огонь и начала применять слезоточивый газ.
«Мы оказались зажаты между полицией и охраной консульства. У нас не оставалось иного выбора, кроме как приблизиться к зданию консульства, после чего морпехи США открыли огонь по нам», — поделился он.
Отец одного из убитых также подчеркнул в беседе с RT, что протестующие были безоружны.
В результате протестов в поддержку Ирана в Пакистане погибли не менее 24 человек.