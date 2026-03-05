Ричмонд
Глава МИД Ирана Аракчи сообщил о поддержке РФ и КНР

Иран получает политическую поддержку со стороны России и Китая. Об этом заявил 5 марта Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи телеканалу NBC.

Источник: Reuters

«Они поддерживают нас политически», — сказал Аракчи, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он не стал вдаваться в детали кооперации Ирана с другим странами.

Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский 31 декабря объяснил, что Россия намерена препятствовать воссозданию механизмов санкций против Ирана в СБ ООН, поскольку страны «евротройки», куда входит Великобритания, Германия и Франция, утратили право на использование санкционного механизма «снэпбэк» (отката) по иранской ядерной программе.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 16 октября 2025 года заявил, что западные страны создали сложную ситуацию вокруг Ирана, задействовав механизм «снэпбэк», а 19 октября истекает действие ядерной сделки и резолюции Совета Безопасности ООН 2231, которая ее одобрила.

