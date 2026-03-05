Kan: Израиль и США готовятся снизить интенсивность ударов по Ирану

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 марта. /ТАСС/. Армии Израиля и США готовятся снизить интенсивность нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.
По ее информации, это связано с тем, что военные обеих стран пришли к «пониманию невозможности продолжения ударов в беспрецедентно высоком темпе в течение длительного времени».
Вместе с тем, по данным Kan, американское и израильское военное руководство на этом этапе удовлетворено результатами кампании против Ирана. После того как, по заверениям израильских генералов, иранские системы ПВО были подавлены и в небе над Ираном установлено господство в воздухе, военные теперь будут готовиться к снижению темпов нанесения ударов, «чтобы продолжать атаковать [Иран] продолжительное время — столько, сколько потребуется».
Ранее начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир объявил о завершении первоначального этапа операции против Ирана и переходе к следующей фазе. На новом этапе, по его словам, целью ударов будет расшатывание основ государственной власти исламской республики и подрыв ее военного потенциала.