Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Kan: Израиль и США готовятся снизить интенсивность ударов по Ирану

По информации гостелерадиокомпании, военные обеих стран пришли к пониманию «невозможности продолжения ударов в беспрецедентно высоком темпе».

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 марта. /ТАСС/. Армии Израиля и США готовятся снизить интенсивность нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

По ее информации, это связано с тем, что военные обеих стран пришли к «пониманию невозможности продолжения ударов в беспрецедентно высоком темпе в течение длительного времени».

Вместе с тем, по данным Kan, американское и израильское военное руководство на этом этапе удовлетворено результатами кампании против Ирана. После того как, по заверениям израильских генералов, иранские системы ПВО были подавлены и в небе над Ираном установлено господство в воздухе, военные теперь будут готовиться к снижению темпов нанесения ударов, «чтобы продолжать атаковать [Иран] продолжительное время — столько, сколько потребуется».

Ранее начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир объявил о завершении первоначального этапа операции против Ирана и переходе к следующей фазе. На новом этапе, по его словам, целью ударов будет расшатывание основ государственной власти исламской республики и подрыв ее военного потенциала.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше