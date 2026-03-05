Ричмонд
Развожаев: в Севастополе сбиты три воздушные цели, повреждена подстанция

Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбиты три воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.



«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели в районе Северной стороны и над Гагаринским районом», — написал он в Telegram-канале.

По словам Развожаева, осколки повредили подстанцию, из-за чего нет света в части Ленинского и Нахимовского районов, на улице Жидилова и генерала Мельника. На месте работают специалисты.

Кроме того, в районе улицы Жидилова повреждена газовая труба.

Ранее сообщалось, что в Геническом муниципальном округе Херсонской области уничтожено более 12 дронов.