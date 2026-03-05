Ричмонд
Вратарь «Спартака» Максименко извинился перед болельщиками за поражение от «Динамо»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал крупное поражение от «Динамо» в матче Кубка России.

«У меня нет ответа, что сегодня было. Хочется извиниться за сегодняшнюю игру перед теми, кто пришёл на стадион и был у экранов. У нас нет оправданий. К счастью, у нас есть вторая игра, где мы будем прилагать усилия, чтобы исправить ситуацию», — цитирует Максименко «Чемпионат».

Встреча в Москве завершилась со счётом 2:5. У «Спартака» отличились Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

В составе «Динамо» мячи забили Муми Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко.

Ответная игра состоится 18 марта.

Ранее «Локомотив» обыграл «Арсенал» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.