Вратарь «Спартака» Максименко извинился перед болельщиками за поражение от «Динамо»

«У меня нет ответа, что сегодня было. Хочется извиниться за сегодняшнюю игру перед теми, кто пришёл на стадион и был у экранов. У нас нет оправданий. К счастью, у нас есть вторая игра, где мы будем прилагать усилия, чтобы исправить ситуацию», — цитирует Максименко «Чемпионат».
Встреча в Москве завершилась со счётом 2:5. У «Спартака» отличились Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
В составе «Динамо» мячи забили Муми Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко.
Ответная игра состоится 18 марта.