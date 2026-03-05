Ричмонд
Иран заявил о начале нового обстрела Израиля

Информации о том, сколько боеприпасов задействовано в атаке, пока нет.

КАИР, 5 марта. /ТАСС/. Иран дал новый ракетный залп в направлении Израиля. Об этом сообщило государственное телевидение исламской республики.

Данных о том, сколько боеприпасов задействовано в атаке, пока нет.

Позже гостелевидение республики заявило о еще ондом пуске ракет в направлении еврейского государства.

