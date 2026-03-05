Иран заявил о начале нового обстрела Израиля

КАИР, 5 марта. /ТАСС/. Иран дал новый ракетный залп в направлении Израиля. Об этом сообщило государственное телевидение исламской республики.
Данных о том, сколько боеприпасов задействовано в атаке, пока нет.
Позже гостелевидение республики заявило о еще ондом пуске ракет в направлении еврейского государства.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше