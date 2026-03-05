Ричмонд
Израиль заявил об очередном обстреле из Ирана

Армия еврейского государства также сообщила, что начала перехват ракет.

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 марта. /ТАСС/. Израильские военные заявили, что зафиксировали еще один обстрел со стороны Ирана и приступили к перехвату ракет.

«Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении территории Государства Израиль», — говорится в сообщении армейской пресс-службы. Военные добавили, что «работают над отражением угроз».

