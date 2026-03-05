Ричмонд
В Ливане планы по созданию буферной зоны называют проектом по этнической чистке

Жители Ливана называют планы Израиля по созданию буферной зоны на юге страны «Газой-2» и проектом по этнической чистке.

Об этом из Бейрута сообщил глава бюро RT в Ливане Стив Суини.

Он напомнил, что Соединённые Штаты предложили так называемую экономическую зону Трампа.

«Это проект реконструкции, якобы финансируемый за счёт средств США и стран Персидского залива. Однако он повлечёт за собой принудительное перемещение сотен тысяч людей. Местные жители называют его “Газой 2.0” и проектом по этнической чистке», — сказал Суини.

Ранее политолог Хаят Харир заявила RT, что Израиль пытается создать буферную зону в Ливане.

2 марта начальник Генштаба ВС Израиля Эяль Замир объявил о начале наступательной операции в Ливане.

По последним данным, в ходе ударов Израиля по Ливану погибли 102 человека, 638 пострадали.

