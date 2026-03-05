Фицо: недопустимо, чтобы Зеленский думал, что мы его слуги

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский не должен думать, что все вокруг будут делать то, что он пожелает.
«Мы ему во всём помогаем. Он же нам, наоборот, вредит. Он пересёк все красные линии», — сказал Фицо.
Кроме того, словацкий премьер назвал «грубым шантажом» угрозы Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и призвал Евросоюз дистанцироваться от «безобразных заявлений» главы киевского режима.
Ранее Зеленский выступил с жёсткими заявлениями после того, как Венгрия заблокировала очередной кредит ЕС для Украины. Он угрожает дать контакты Орбана представителям ВСУ, если тот будет и далее блокировать кредит Украине в €90 млрд.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что подобные высказывания выходят «за пределы всех границ».