Al Jadeed: в Ливане при атаке Израиля погибли четыре человека

БЕЙРУТ, 5 марта. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в ходе налета израильских ВВС на военную инфраструктуру шиитской организации «Хезболлах» на востоке Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.
По его информации, все четверо были убиты в результате атаки истребителей на базу шиитских бойцов в районе Машгара.
Ранее армия Израиля потребовала эвакуироваться от жителей городов Бритель, Дорис и Мадждалюн, расположенных в долине Бекаа в восточной части страны. Как заявил военный представитель Авихай Эдри, по этим населенным пунктам в ближайшие часы будут нанесены удары.
