Трамп раскритиковал Такера Карлсона за его несогласие с операцией в Иране

«Такер потерял ориентиры… Я знал это уже давно, он не с нами, он не MAGA. Суть MAGA в том, чтобы спасти страну и снова сделать ее великой. Это политика “Америка прежде всего”, а Такер не соответствует ни одному из этих критериев. Ему просто не хватает ума, чтобы это осознать», — передает слова Трампа телеканал.