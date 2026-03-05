Ричмонд
Трамп раскритиковал Такера Карлсона за его несогласие с операцией в Иране

Трамп раскритиковал Такера Карлсона из-за его несогласия с операцией в Иране.

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на известного американского журналиста Такера Карлсона из-за его несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана.

Во время интервью телеканалу ABC американский лидер обвинил Карлсона в непонимании принципа «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again, MAGA) из-за его резкой критики действий США в Иране.

«Такер потерял ориентиры… Я знал это уже давно, он не с нами, он не MAGA. Суть MAGA в том, чтобы спасти страну и снова сделать ее великой. Это политика “Америка прежде всего”, а Такер не соответствует ни одному из этих критериев. Ему просто не хватает ума, чтобы это осознать», — передает слова Трампа телеканал.

После начала американской операции против Ирана Карлсон в интервью ведущему телеканала ABC Джону Карлу выступил с резким осуждением действий Вашингтона. Журналист не стеснялся в выражениях, назвав военную кампанию «абсолютно отвратительной и злой».

Карлсон, который уже длительное время является сторонником Трампа, не раз критиковал внешний курс второй администрации республиканца, выступая против вмешательства в зарубежные конфликты. Так, он характеризовал поддержку США Украины как «прокси-войну» с Россией, а также предостерегал от любых военных действий против Ирана, считая их губительными для США.

Ранее журналист взял интервью у американского посла в Израиле Майка Хакаби, в ходе которого последний сказал, что Израиль имеет библейское право на земли между рекой Нил в Египте и Евфратом в Сирии и Ираке. Министерства иностранных дел ОАЭ, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Катара, Кувейта, Омана, Бахрейна, Ливана, Сирии и Палестины, а также секретариаты ОИС, ЛАГ и ССАГПЗ уже выразили решительное осуждение и глубокую озабоченность из-за этих слов.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше