Конфликт на Ближнем Востоке вызвал дефицит ракет для ЗРК Patriot, пишут СМИ

По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.
«Сейчас в первую очередь исчерпываются запасы ракет типа Patriot», — говорится в публикации.
Газета уточняет, что в первые дни боевых действий одни только страны Персидского залива израсходовали около 800 ракет ЗРК Patriot. Не менее существенный расход ракет также отмечается у США и Израиля.
Как подчеркивает Handelsblatt со ссылкой на экспертов, производственные мощности компаний-производителей ракет Patriot на данный момент ограничены. Среди причин называются в том числе продолжающиеся боевые действия на Украине.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.