Конфликт на Ближнем Востоке вызвал дефицит ракет для ЗРК Patriot, пишут СМИ

Handelsblatt: на Ближнем Востоке исчерпаны запасы ракет для ЗРК Patriot.

БЕРЛИН, 5 мар — РИА Новости. Нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах.

По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.

«Сейчас в первую очередь исчерпываются запасы ракет типа Patriot», — говорится в публикации.

Газета уточняет, что в первые дни боевых действий одни только страны Персидского залива израсходовали около 800 ракет ЗРК Patriot. Не менее существенный расход ракет также отмечается у США и Израиля.

Как подчеркивает Handelsblatt со ссылкой на экспертов, производственные мощности компаний-производителей ракет Patriot на данный момент ограничены. Среди причин называются в том числе продолжающиеся боевые действия на Украине.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

