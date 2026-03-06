Глава МИД Ирана Арагчи рассказал о поддержке со стороны России и Китая

Дипломат обратил внимание, что нападение на Иран было совершено в разгар переговоров по ядерной сделке. В связи с этим Тегеран больше не видит причин возобновлять диалог с теми, кто «нечестен в переговорах и действует недобросовестно». Также республика не просит о прекращении огня, подчеркнул он.