Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Ирану потребуется на восстановление около 10 лет

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что Ирану после ударов США и Израиля потребуется на восстановление по меньшей мере 10 лет. Такую оценку он выразил в интервью телеканалу ABC News.

Источник: Reuters

В ходе беседы главу государства спросили, как он прокомментирует опасения по поводу того, каким будет следующий этап после завершения военной кампании против Ирана.

«Забудьте о следующем [этапе]», — опубликовал его слова корреспондент телеканала при Белом доме Джонатан Карл в X. «Они уничтожены», им понадобится 10 лет для восстановления, добавил американский лидер.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше