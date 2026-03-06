Трамп заявил, что Ирану потребуется на восстановление около 10 лет

В ходе беседы главу государства спросили, как он прокомментирует опасения по поводу того, каким будет следующий этап после завершения военной кампании против Ирана.
«Забудьте о следующем [этапе]», — опубликовал его слова корреспондент телеканала при Белом доме Джонатан Карл в X. «Они уничтожены», им понадобится 10 лет для восстановления, добавил американский лидер.
