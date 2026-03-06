Ричмонд
Карседо: я первый, кто допустил ошибки в игре с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал разгромное поражение красно-белых от «Динамо» в матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России.

«Нам надо проанализировать игру. Сегодня мы допустили много ошибок. Я первый, кто допустил эти ошибки. Мы сделали замены после “Сочи”, у нас было на один день меньше, но это не может быть оправданием. Мы верим, что можем пройти “Динамо”, надо проанализировать матч», — цитирует Карседо «Чемпионат».

Встреча на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершилась со счётом 5:2.

Ответная игра между командами пройдёт 18 марта.

Ранее вратарь «Спартака» Максименко извинился перед болельщиками за поражение от «Динамо».