Пробирка в руках и ядерное оружие: США вновь атакуют Ближний Восток

Для Пауэлла это был не первый случай, когда официальные отчеты расходились с реальностью. В 1968 году, будучи майором, он получил задание проверить письмо рядового Тома Глена, который описывал жестокость американских солдат по отношению к вьетнамским гражданским. В своем рапорте Пауэлл опроверг утверждения Глена и написал: «отношения между солдатами дивизии и вьетнамским народом превосходны». Позже выяснится, что американские солдаты убили в деревне Сонгми 567 безоружных жителей. Уже будучи госсекретарем, Пауэлл скажет в интервью: «Я был в подразделении, которое несло ответственность за Сонгми. Я приехал туда после того, как это случилось. На войне такие ужасные вещи случаются время от времени». Армейское исследование к 50-летней годовщине трагедии подвело итоги: Пауэлл «оказался не в состоянии обнаружить ни широкомасштабных ненужных убийств, ни военных преступлений, ни каких-либо фактов, связанных с Сонгми».