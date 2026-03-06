Пробирка в руках и ядерное оружие: США вновь атакуют Ближний Восток

20 марта 2003 года, на рассвете, первые американские ракеты упали на Багдад. Операция «Иракская свобода» началась с удара по жилому кварталу, где, как считали в Пентагоне, мог скрываться Саддам Хусейн — на тот момент президент республики. Саддама там не было. Но погибли люди — те, кого потом назовут «сопутствующим ущербом».
5 февраля 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл поднялся на трибуну Совета Безопасности ООН. Военный, дипломат, политик с высокими рейтингами — ему верили. В руках Пауэлл держал маленькую пробирку с белым порошком якобы из Ирака. «Сибирская язва, — сказал он. — Это доказательства, а не домыслы». Пробирка окажется пустой: оружия массового поражения в Ираке не найдут.
Для Пауэлла это был не первый случай, когда официальные отчеты расходились с реальностью. В 1968 году, будучи майором, он получил задание проверить письмо рядового Тома Глена, который описывал жестокость американских солдат по отношению к вьетнамским гражданским. В своем рапорте Пауэлл опроверг утверждения Глена и написал: «отношения между солдатами дивизии и вьетнамским народом превосходны». Позже выяснится, что американские солдаты убили в деревне Сонгми 567 безоружных жителей. Уже будучи госсекретарем, Пауэлл скажет в интервью: «Я был в подразделении, которое несло ответственность за Сонгми. Я приехал туда после того, как это случилось. На войне такие ужасные вещи случаются время от времени». Армейское исследование к 50-летней годовщине трагедии подвело итоги: Пауэлл «оказался не в состоянии обнаружить ни широкомасштабных ненужных убийств, ни военных преступлений, ни каких-либо фактов, связанных с Сонгми».
Держа в руках пробирку, Пауэлл снова оказался в центре истории, где слова власти не совпадали с фактами. Иракский посол в ООН назвал обвинения Пауэлла «абсолютно не соответствующими правде». Позже Пауэлл признается: «К тому моменту, как я произнес эту речь 5 февраля, президент уже принял решение о военных действиях». Механика обмана была отработана годами. Ахмед Чалаби, иракский эмигрант, десятилетиями убеждал Вашингтон свергнуть Хусейна. Главным источником Пауэлла стал информатор, позже признавшийся, что выдумал почти все, чтобы свергнуть режим. Его фантазии использовали в своих материалах журналисты, в том числе из The New York Times. Через год газета принесет извинения.
Телевидение делало свое дело. Тех, кто выступал против войны, убирали из эфира. Шоу либерального ведущего Фила Донахью на канале MSNBC закрыли за месяц до вторжения, хотя оно было самым рейтинговым в прайм-тайм. В служебной записке, просочившейся в прессу, руководство объясняло: Донахью «с удовольствием приглашает гостей, настроенных против войны и против Буша». На его место поставили программу с красноречивым названием «Обратный отсчет: Ирак».
В апреле 2003 года, когда Багдад только пал, мир облетела фотография. На ней — 12-летний мальчик без рук, с обожженным телом и широко открытыми глазами. Его звали Али Аббас. В ночь на 30 марта американская ракета попала в его дом в пригороде Багдада. Али потерял обоих родителей, брата и еще 13 родственников. Обе его руки пришлось ампутировать.
В госпитале корреспондент спросил Али: «Ты понимаешь, почему началась эта война?» Мальчик не ответил. Он смотрел на пустоту там, где должны были быть руки, и спрашивал снова и снова: «Можете ли вы помочь мне вернуть их?» На вопрос, кем он хочет стать, Али ответил: «Врачом. Но как я смогу им быть без рук?» Мальчик стал таким же символом войны, как падающая статуя Саддама. Только статуя упала за минуту, а Али предстояло жить.
Али Аббаса вывезли в Лондон. В первое время в больнице его кормили как маленького — медсестры подносили ложку к его рту. Ему сделали косметические протезы для школы. На одном нарисовали эмблему «Манчестер Юнайтед»: Али любил футбол. Возвращаясь домой из школы, Али снимал протезы и писал ногами домашние задания.
На пресс-конференции в Лондоне Али попросил передать одно: «Я хочу, чтобы американский пилот, который сбросил бомбу на наш дом, испытал то же, что испытал я».
По минимальным данным независимого исследовательского проекта Iraq Body Count, с начала войны в Ираке погибло более 185 тыс. жителей. Миллионы человек стали вынужденными переселенцами внутри страны либо беженцами за ее пределами.
Сам Пауэлл назовет речь «пятном» на своей репутации и «огромным провалом разведки». Он будет повторять: «Я не лгал, я не знал, что информация ложна».
Ахмед Чалаби умер в 2015-м от сердечного приступа в Багдаде. Колин Пауэлл умер в 2021-м от осложнений коронавируса. В его некрологах вспоминали ту самую пробирку.
Али Аббас не стал врачом. Он остался в Лондоне, получил британское гражданство, женился. В 2018 году у него родился сын Юсуф. По вечерам Али сидит рядом с ним, пока тот делает уроки. Мальчик уже привык. Он знает, что папа не может его обнять, но все равно подбегает по утрам и прижимается щекой к его плечу.
Юсуф, говорит Али, будет его руками. И всем, чем не смог стать он сам.
Пробирка Пауэлла давно разбита. Али Аббас смотрит на свои протезы — на то, во что превратились его руки после нее. Американские самолеты снова бомбят Ближний Восток. В этот раз — Иран. Причина все та же: оружие, которого нет. В Иране уже погибли 1 230 жителей. Дети вновь страдают от бомб.