«Знак внимания, а не взятка»: В ГД предложили пересмотреть лимит подарков для учителей и врачей

«Социальные пособия и штрафы индексируются постоянно, пришло время увеличить и ценовой лимит подарков для работников бюджетной сферы. Никто не говорит о чиновниках, занимающих посты в высоких кабинетах, пусть для них антикоррупционные ограничения остаются прежними. Но учителя, врачи, рядовые сотрудники соцучрежений разве не заслуживают послаблений? Благодарность от класса или поздравление с профессиональным праздником с нынешними ценами всё сложнее и сложнее уложить в три тысячи рублей», — заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.