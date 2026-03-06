Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аракчи заявил о политической поддержке Ирана со стороны России и Китая

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о сохраняющейся политической поддержке со стороны России и Китая на фоне военной операции Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о сохраняющейся политической поддержке со стороны России и Китая на фоне военной операции Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.

«Они поддерживают нас политически», — сказал Аракчи каналу NBC.

При этом он отказался раскрывать детали сотрудничества Ирана с другими странами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с Аракчи подтвердил готовность Москвы содействовать политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана.

Также в МИД России выступали за немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше