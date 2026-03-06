Аракчи заявил о политической поддержке Ирана со стороны России и Китая

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о сохраняющейся политической поддержке со стороны России и Китая на фоне военной операции Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.
«Они поддерживают нас политически», — сказал Аракчи каналу NBC.
При этом он отказался раскрывать детали сотрудничества Ирана с другими странами.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с Аракчи подтвердил готовность Москвы содействовать политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана.
Также в МИД России выступали за немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке.
