Экипаж танка лейтенанта Кочетова уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Экипаж танка под командованием лейтенанта Николая Кочетова уничтожил в бою два опорных пункта и более десятка военных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипаж танка под командованием Николая выполнял боевую задачу по огневому поражению противника. Прибыв в назначенный район и заняв подготовленную огневую позицию, лейтенант Кочетов быстро и точно отдавал приказы экипажу, используя данные с российских беспилотных летательных аппаратов для корректировки огня танка. Благодаря умелому руководству и слаженной работе экипажа было уничтожено два опорных пункта противника и 11 украинских боевиков», — информировали в ведомстве.
В министерстве отметили, что умелые и грамотные действия лейтенанта Кочетова позволили нанести урон противнику и ослабить его оборону, а также не допустить уничтожения боевой машины и личного состава.
В министерстве также рассказали о начальнике аппаратной связи младшем сержанте Владиславе Градусове. В результате артобстрела произошел обрыв связи между командованием подразделений. Младшему сержанту была поставлена задача оперативно обнаружить место обрыва и устранить неисправность.
«Прибыв на место предполагаемого разрыва, Градусов подвергся атаке ударных беспилотников ВСУ. Не теряя самообладания, он уничтожил три FPV-дрона противника, после чего продолжил выполнение задачи, оперативно обнаружил и восстановил место обрыва связи», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что благодаря грамотным и решительным действиям младшего сержанта Градусова задача по восстановлению связи была выполнена в кратчайшие сроки.