ФСБ опубликовала документы о боевых подвигах сотрудниц НКВД

Среди них: секретарь-шифровальщик 6-го танкового корпуса Агеева Александра, которая под бомбёжкой и артогнём оказывала помощь раненым в сёлах Винницкой области, где была тяжёлая обстановка, а также делопроизводитель-машинистка Людмила Калина, которая несмотря на усиленный обстрел танков и автоматчиков в селе Ново-Краснянка, закончила работу с документами, когда танки были уже в 400—500 м от Особого отдела. Только после этого она собрала документы и выехала последней.