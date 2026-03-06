Ричмонд
ФСБ опубликовала документы о боевых подвигах сотрудниц НКВД

ФСБ России опубликовала на своём сайте документы о боевых подвигах сотрудниц НКВД.

ФСБ России опубликовала на своём сайте документы о боевых подвигах сотрудниц НКВД.

Так, по информации ведомства, на фронтах Великой Отечественной войны сражались почти полмиллиона женщин. Из них более 450 были в военной контрразведке СМЕРШ.

Среди них: секретарь-шифровальщик 6-го танкового корпуса Агеева Александра, которая под бомбёжкой и артогнём оказывала помощь раненым в сёлах Винницкой области, где была тяжёлая обстановка, а также делопроизводитель-машинистка Людмила Калина, которая несмотря на усиленный обстрел танков и автоматчиков в селе Ново-Краснянка, закончила работу с документами, когда танки были уже в 400—500 м от Особого отдела. Только после этого она собрала документы и выехала последней.

Младший лейтенант госбезопасности Анна Терещенко, несмотря на окружение противника, лично составила описи и сожгла совершенно секретные документы отдела во время Житомирской операции в 1943 году. После с сотрудниками Особого отдела прорвали кольцо обороны противника.

Делопроизводитель-машинистка Лидия Шелепанова в 1944 году во время боёв за Львов организовала эвакуацию раненых после удара по машине Особого отдела. Спасла большую часть документов.