Лидер АдГ призвал канцлера ФРГ узнать, что произошло с «Северными потоками»

Тино Хрупалла предложил Фридриху Мерцу задать этот вопрос послу Украины в Берлине.

БЕРЛИН, 5 марта. /ТАСС/. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца вызвать посла Украины в Берлине и спросить его, кто произошло с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Кто подорвал прямо у нас перед носом наше дешевое энергоснабжение? Кто подорвал “Северный поток”? Это его [Мерца] не интересует», — заявил лидер АдГ, выступая на предвыборном мероприятии в городе Ротвайль (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Трансляция велась на платформе YouTube.

«Кто отрезал нас от этой жизненно важной магистрали?» — задался вопросом Хрупалла. Он напомнил, что «есть много подозрений», но все фигуранты по делу являются гражданами Украины, которой Берлин оказывает военную помощь. «С этим [помощью] должно тоже быть покончено. Это принадлежит немецким налогоплательщикам», — сказал сопредседатель партии.

Хрупалла призвал расследовать подрыв «Северных потоков». «Я ожидаю от канцлера, что он вызовет посла Украины и спросит, что произошло», — отметил он. По его мнению, «именно то же украинцы сейчас делают с венграми и словаками, подрывая им нефтепровод [»Дружба«]».

«Что происходит в Европе? Кто настоящие террористы в Европе? Это точно не Россия», — резюмировал лидер «Альтернативы для Германии».

