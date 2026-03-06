Над Тель-Авивом прогремели взрывы

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар — РИА Новости. Взрывы слышны над Тель-Авивом, ПВО уничтожает ракету с кассетной боевой частью, запущенную по центру Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Армия обороны Израиля зафиксировала пуски ракет из Ирана.
На данный момент сведений о падениях осколков или пострадавших не поступало.
