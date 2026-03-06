Ричмонд
Над Тель-Авивом прогремели взрывы

Силы ПВО Израиля уничтожают ракету с кассетной боевой частью над Тель-Авивом.

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар — РИА Новости. Взрывы слышны над Тель-Авивом, ПВО уничтожает ракету с кассетной боевой частью, запущенную по центру Израиля, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Армия обороны Израиля зафиксировала пуски ракет из Ирана.

На данный момент сведений о падениях осколков или пострадавших не поступало.

