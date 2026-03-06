Захарова высказалась об атаках США и Израиля на Иран

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Агрессия США и Израиля против Ирана безосновательная, все ранее заявленные американской и израильской сторонами основания для нанесения ударов не нашли подтверждения, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Нужно отметить, что, конечно, безусловно, речь идёт об агрессии США и Израиля в отношении Ирана, агрессии безосновательной, ровно потому, что все основания, которые были задекларированы, как причина или повод для нанесения ударов, получается, не нашли никакого подтверждения», — сказала Захарова.