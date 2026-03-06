RT публикует видео удара Израиля по Бейруту

Израиль ударил по Бейруту, на месте ракетного прилёта поднимается огромный столб дыма.
Видео главы бюро RT в Ливане Стива Суини.
Днём ранее армия Израиля сообщила о ликвидации командира «Хезболлы» в Бейруте.
Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.Читать дальше