Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RT публикует видео удара Израиля по Бейруту

Израиль ударил по Бейруту, на месте ракетного прилёта поднимается огромный столб дыма.

Израиль ударил по Бейруту, на месте ракетного прилёта поднимается огромный столб дыма.

Видео главы бюро RT в Ливане Стива Суини.

Днём ранее армия Израиля сообщила о ликвидации командира «Хезболлы» в Бейруте.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше