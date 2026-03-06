Ребёнок и пожилой мужчина ранены в Севастополе в результате атаки ВСУ

12-летний ребёнок и пожилой мужчина, по предварительной информации, ранены в Севастополе в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. В районе улицы Генерала Жидилова ударной волной выбило окна в одном из многоквартирных домов, мужчина получил травму», — уточнил глава города.
Кроме того, были повреждены школа, общежитие колледжа и газовая труба. В результате падения обломков от сбитой воздушной цели также было повреждено распределительное устройство на одной из подстанций.
Днём ранее при атаке дрона ВСУ по автомобилю в ЛНР погибла женщина.
В Брянской области в результате атаки ВСУ также было повреждено четыре автомобиля.