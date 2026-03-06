МИД РФ: предпосылок для нормализации отношений с ЕС не прослеживается

При этом дипломат указал, что «жизнь не стоит на месте», и многие ниши, занимаемые ранее европейскими компаниями на российском рынке, «перешли к нашим партнерам из других стран или же были освоены российским бизнесом». «Этот фактор, конечно, тоже будет учитываться в случае смены внешнеполитического курса Брюсселя и появления предпосылок для более конструктивного взаимодействия», — констатировал глава департамента европейских проблем МИД РФ.