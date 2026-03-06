Ричмонд
МИД РФ: предпосылок для нормализации отношений с ЕС не прослеживается

Глава департамента европейских проблем Владислав Масленников отметил, что российская сторона фиксирует «стремление Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен создать долговременный правовой задел на полный разрыв экономических связей».

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Предпосылок для нормализации отношений и восстановления сотрудничества между Россией и Евросоюзом на сегодняшний день нет из-за его оголтелой русофобской направленности. Об этом заявил «Известиям» глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Он отметил, что российская сторона фиксирует «стремление Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен создать долговременный правовой задел на полный разрыв экономических связей с нашей страной, несмотря на уже понесенный Евросоюзом ущерб».

Владислав Масленников подчеркнул, что «за царящей в евроинститутах оголтелой русофобией предпосылок к восстановлению сотрудничества сейчас не просматривается».

При этом дипломат указал, что «жизнь не стоит на месте», и многие ниши, занимаемые ранее европейскими компаниями на российском рынке, «перешли к нашим партнерам из других стран или же были освоены российским бизнесом». «Этот фактор, конечно, тоже будет учитываться в случае смены внешнеполитического курса Брюсселя и появления предпосылок для более конструктивного взаимодействия», — констатировал глава департамента европейских проблем МИД РФ.

