Экипаж российского танка уничтожил два опорных пункта ВСУ

Российский танк за один бой уничтожил два опорных пункта и 11 военных ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Экипаж одного из российских танков в ходе выполнения боевой задачи во время спецоперации уничтожил два опорных пункта ВСУ и 11 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство рассказало о командире танка лейтенанте Николае Кочетове. Он на огневой позиции быстро и точно отдавал приказы экипажу, используя данные с российских беспилотников для корректировки огня танка.

«Благодаря умелому руководству и слаженной работе экипажа было уничтожено два опорных пункта противника и 11 украинских боевиков», — говорится в сообщении.

При отходе с позиции танк попал под обстрел вражеских FPV-дронов. Командир мгновенно оценил ситуацию и возможные риски, после чего приказал механику-водителю двигаться по заранее спланированному безопасному маршруту. Таким образом бойцам удалось вывести машину из зоны поражения дронов противника.

Умелые и грамотные действия лейтенанта позволили нанести урон противнику и ослабить его оборону, а также не допустить уничтожения боевой машины и личного состава, подчеркнули в МО РФ.