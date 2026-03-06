Ричмонд
Французский авианосец «Шарль де Голль» направляется в Средиземное море

Французский авианосец «Шарль де Голль» прибудет в Средиземное море в субботу.

ПАРИЖ, 5 мар — РИА Новости. Французский авианосец «Шарль де Голль», передислоцированный из Балтийского моря после эскалации на Ближнем Востоке, прибудет в Средиземноморье в субботу, заявила глава французского минобороны Катрин Вотрен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что распорядился перенаправить авианосец «Шарль де Голль» вместе с авианосной группой в Средиземное море.

«Для того, чтобы достичь Средиземноморья, нужно пройти через Гибралтарский пролив. Авианосец пройдет через Гибралтар завтра вечером или в ночь на субботу. Так что на выходных, если быть точными, в начале выходных, в субботу авианосец будет в Средиземном море», — сказала Вотрен в интервью телеканалу France 2.

Министр напомнила, что на таком корабле могут размещаться 30 истребителей.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

