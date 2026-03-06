Французский авианосец «Шарль де Голль» направляется в Средиземное море

«Для того, чтобы достичь Средиземноморья, нужно пройти через Гибралтарский пролив. Авианосец пройдет через Гибралтар завтра вечером или в ночь на субботу. Так что на выходных, если быть точными, в начале выходных, в субботу авианосец будет в Средиземном море», — сказала Вотрен в интервью телеканалу France 2.