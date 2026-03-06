Ричмонд
Трамп заявил, что его не беспокоит рост цен на бензин

Трамп заявил, что его не волнует рост цен на бензин из-за ситуации вокруг Ирана.

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит рост цен на бензин в стране, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке.

«Меня это не беспокоит. Они очень быстро упадут, когда все это закончится, а если и вырастут, то вырастут, но это (операция против Ирана — ред.) гораздо важнее, чем небольшое повышение цен на бензин», — сказал Трамп в интервью агентству Рейтер.

Трамп также отметил, что не намерен использовать стратегический нефтяной резерв США: американский лидер считает, что Ормузский пролив — ключевой канал для транспортировки нефти — останется свободным для судоходства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.

Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.

