Трамп заявил о возможном падении властей Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Politico, что власти Кубы могут пасть.

«Куба тоже падёт. Мы перекрыли поставки нефти, денег, мы перекрыли все поставки из Венесуэлы, которая была единственным источником. Они хотят заключить сделку», — отметил глава Белого дома.

Также Трамп отметил, что Соединённые Штаты поддерживают связь с коммунистическим руководством Кубы на фоне усиления нестабильности на острове после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«Им нужна помощь. Мы ведём переговоры с Кубой», — добавил политик.

Американский сенатор Линдси Грэм* ранее заявил в эфире телеканала Fox News, что следующей целью Вашингтона станет Куба.

27 февраля Трамп допустил, что Америка «по-дружески» захватит Кубу.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше