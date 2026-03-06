Трамп заявил о возможном падении властей Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Politico, что власти Кубы могут пасть.
«Куба тоже падёт. Мы перекрыли поставки нефти, денег, мы перекрыли все поставки из Венесуэлы, которая была единственным источником. Они хотят заключить сделку», — отметил глава Белого дома.
Также Трамп отметил, что Соединённые Штаты поддерживают связь с коммунистическим руководством Кубы на фоне усиления нестабильности на острове после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
«Им нужна помощь. Мы ведём переговоры с Кубой», — добавил политик.
Американский сенатор Линдси Грэм* ранее заявил в эфире телеканала Fox News, что следующей целью Вашингтона станет Куба.
27 февраля Трамп допустил, что Америка «по-дружески» захватит Кубу.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.