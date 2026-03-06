Армия Израиля заявила о падениях снарядов после обстрела из Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 марта. /ТАСС/. Поисково-спасательные бригады направлены в несколько израильских районов, откуда поступили сообщения о падении боеприпасов после обстрела из Ирана. Об этом проинформировала Армия обороны Израиля.
«Поисково-спасательные службы работают в нескольких районах страны, откуда поступили сообщения об упавших снарядах», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.
Ранее военные сообщили, что засекли запуск ракет из Ирана, после чего в Израиле была объявлена воздушная тревога. Как передавал корреспондент ТАСС, сирены прозвучали также в окрестностях Тель-Авива.
