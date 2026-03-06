Ричмонд
За Трампа помолились в Овальном кабинете Белого дома

Чиновники Белого дома обступили американского президента Дональда Трампа в Овальном кабинете, чтобы помолиться за него.

Соответствующее видео опубликовал замглавы администрации Белого дома Дэн Скавино.

В CNN ранее утверждали, что советники Трампа призывают его скорее «объявить победу» над Ираном.

