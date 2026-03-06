Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США готовятся к жестким переговорам с Китаем о российской нефти, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. США планируют вытеснить российскую нефть с китайского рынка, предложив Пекину взамен собственные энергоресурсы и выгодные экономические льготы, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: РИА "Новости"

«В преддверии визита президента (США Дональда — ред.) Трампа в Пекин министр финансов (США — ред.) Скотт Бессент рассматривает возможность включения в повестку предстоящих переговоров со своим китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия», — пишет издание.

Бессент планирует поднять энергетический вопрос на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном, которая должна состояться в Париже в середине марта. Главная цель парижских переговоров — окончательно утвердить структуру и основные параметры будущих соглашений Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина во время апрельского саммита, которые лягут в основу диалога лидеров двух держав, сообщает газета.

В рамках подготовки к саммиту США предлагают Пекину расширение поставок сжиженного газа, сои и самолетов Boeing в обмен на снятие ограничений на экспорт редкоземельных металлов. В свою очередь, Китай выдвигает встречные требования, настаивая на снижении торговых пошлин, отмене санкций в сфере ИИ и микрочипов, а также на смягчении позиции Вашингтона по вопросу независимости Тайваня, пишет издание.

Помимо сокращения импорта нефти и газа из России, Бессент также намерен добиться от Пекина снижения закупок иранского газа и нефти, добавляет издание.

Ранее Трамп сообщил, что в апреле планирует посетить Китай, отметив при этом, что Си Цзиньпин позже в 2026 году совершит ответный визит в США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше