США готовятся к жестким переговорам с Китаем о российской нефти, пишут СМИ

В рамках подготовки к саммиту США предлагают Пекину расширение поставок сжиженного газа, сои и самолетов Boeing в обмен на снятие ограничений на экспорт редкоземельных металлов. В свою очередь, Китай выдвигает встречные требования, настаивая на снижении торговых пошлин, отмене санкций в сфере ИИ и микрочипов, а также на смягчении позиции Вашингтона по вопросу независимости Тайваня, пишет издание.