Палата представителей США отклонила резолюцию о запрете действий ВС против Ирана

В пользу документа проголосовали 212 конгрессменов, 219 выступили против.

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США 5 марта отклонила резолюцию с требованием запретить американской администрации применять национальные вооруженные силы против Ирана без разрешения со стороны законодательного органа.

Ранее аналогичная резолюция в ходе процедурного голосования была отклонена в Сенате.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города исламской республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

