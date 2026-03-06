Президент Румынии исключил размещение в стране ЯО в среднесрочной перспективе

БУХАРЕСТ, 6 марта. /ТАСС/. Президент Румынии Никушор Дан исключил возможность размещения ядерного оружия на территории его страны в среднесрочной перспективе.
«С момента, когда Румыния вступила в НАТО, она защищена ядерным зонтиком НАТО, который предоставили США», — напомнил Дан на пресс-конференции в Варшаве, отвечая на вопрос о предложении Франции принять участие в совместном ядерном сдерживании. «Защита ядерным зонтиком НАТО не предполагает присутствия элементов ядерного характера на территории Румынии, — подчеркнул он. — В среднесрочной перспективе не идет речи о том, чтобы ядерные компоненты были на румынской территории».
«У нас в Румынии находятся французские военные, и мы благодарны за это, — отметил Дан. — Эти отношения [с Францией] развиваются в сложном контексте безопасности, и когда появятся исключительные элементы, выходящие за рамки военной сферы, о них будет сообщено публично».
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на министра иностранных дел Румынии Оану Цою, сообщило, что страна была приглашена на переговоры с Францией по вопросу о расширенном ядерном сдерживании.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая 2 марта с заявлением о национальных силах ядерного сдерживания, объявил, что восемь европейских государств выразили желание сотрудничать с Парижем в области совместного ядерного сдерживания. По его словам, речь идет о ФРГ, Великобритании, Польше, Нидерландах, Бельгии, Греции, Швеции и Дании. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 3 марта, комментируя эту инициативу, отметил, что растет риск того, что проблема ядерного распространения начнет выходить из-под контроля.