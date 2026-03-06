Президент Румынии исключил размещение в стране ЯО в среднесрочной перспективе

«С момента, когда Румыния вступила в НАТО, она защищена ядерным зонтиком НАТО, который предоставили США», — напомнил Дан на пресс-конференции в Варшаве, отвечая на вопрос о предложении Франции принять участие в совместном ядерном сдерживании. «Защита ядерным зонтиком НАТО не предполагает присутствия элементов ядерного характера на территории Румынии, — подчеркнул он. — В среднесрочной перспективе не идет речи о том, чтобы ядерные компоненты были на румынской территории».