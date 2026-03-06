Ричмонд
Чумаков: РФ считает неприемлемым форсированный отказ от традиционного топлива

Заместитель постоянного представителя России при ООН отметил, что Москва продолжит исходить из приоритетности обеспечения доступа к надежным и современным источникам энергии.

ООН, 6 марта. /ТАСС/. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что Москва выступает против политизированных попыток снижения значимости углеводородных ресурсов в мировом энергобалансе. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН на тему «Энергетика, критические минералы и безопасность».

«Россия является ответственным участником международных экономических отношений и одним из крупнейших экспортеров энергоресурсов, вносит существенный вклад в обеспечение глобальной энергобезопасности. Активно взаимодействуем с теми, кто заинтересован во взаимоуважительном сотрудничестве. Продвигаем обозначенные выше подходы на международных площадках. Неприемлемыми считаем политизированные попытки снижения значимости и места углеводородных ресурсов в мировом энергобалансе, форсированный отказ от традиционных видов топлива в угоду зеленому протекционизму», — заявил Чумаков.

Дипломат подчеркнул, что Москва продолжит исходить из приоритетности обеспечения доступа к надежным и современным источникам энергии. По его словам, Россия выступает за принцип технологической нейтральности без дискриминации таких источников, как природный газ и атомная энергетика, при одновременном признании актуальности задачи снижения выбросов парниковых газов.

