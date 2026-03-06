Чумаков: РФ считает неприемлемым форсированный отказ от традиционного топлива

«Россия является ответственным участником международных экономических отношений и одним из крупнейших экспортеров энергоресурсов, вносит существенный вклад в обеспечение глобальной энергобезопасности. Активно взаимодействуем с теми, кто заинтересован во взаимоуважительном сотрудничестве. Продвигаем обозначенные выше подходы на международных площадках. Неприемлемыми считаем политизированные попытки снижения значимости и места углеводородных ресурсов в мировом энергобалансе, форсированный отказ от традиционных видов топлива в угоду зеленому протекционизму», — заявил Чумаков.