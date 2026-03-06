Трамп: США сначала завершат дело с Ираном, затем займутся Кубой

Во время мероприятия в Белом доме Трамп отметил, что ситуация на Кубе требует внимания, однако в настоящее время главной целью является окончание действий в отношении Ирана. «То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело (операцию против Ирана — ред.), но это лишь вопрос времени», — сказал он.