Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США сначала завершат дело с Ираном, затем займутся Кубой

Президент США Дональд Трамп заявил, что приоритетом для Соединенных Штатов является завершение операций против Ирана, после чего внимание будет сосредоточено на Кубе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что приоритетом для Соединенных Штатов является завершение операций против Ирана, после чего внимание будет сосредоточено на Кубе.

Во время мероприятия в Белом доме Трамп отметил, что ситуация на Кубе требует внимания, однако в настоящее время главной целью является окончание действий в отношении Ирана. «То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело (операцию против Ирана — ред.), но это лишь вопрос времени», — сказал он.

Данное заявление президента подчеркивает стратегический подход администрации США к внешней политике и акцент на приоритетах в международных отношениях. Трамп также отметил важность текущих событий на Кубе, указывая на необходимость решения этого вопроса в будущем.

Информация предоставлена во время мероприятия в Белом доме, где президент США Дональд Трамп делился своими взглядами на внешнюю политику.

Ранее за Трампа помолились в Овальном кабинете.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше