«И представить себе не могли». В США раскрыли детали ситуации в Иране

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Операция американских войск в Иране привела к результатам, противоположным ожидаемым, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
«Американская операция по смене режима в Иране потерпела неудачу. Главной целью США была смена режима, а вместо этого мы расширили возможности иранского режима больше, чем кто-либо мог себе представить. Если целью убийства Али Хаменеи было вывести иранцев на улицы, то нам это удалось. Миллионы иранцев сегодня находятся на улицах, оплакивая его потерю. Еще никогда иранское правительство не получало такой поддержки, как сейчас. И чем больше мы бомбим Иран, тем сильнее становится эта поддержка», — отметил он.
По словам Риттера, ответные действия иранских войск стали во многом неожиданными для США и Израиля.
«Иранцы готовились к этому конфликту более 20 лет — с 2005 года, когда (бывший вице-президент США. — Прим. ред.) Дик Чейни впервые пригрозил им войной за существование. И эти приготовления уже завершены. Они разрушают военную и дипломатическую инфраструктуру США на Ближнем Востоке. Они наказывают Израиль такими способами, какие израильтяне и представить себе не могли», — добавил эксперт.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.