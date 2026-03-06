«И представить себе не могли». В США раскрыли детали ситуации в Иране

«Американская операция по смене режима в Иране потерпела неудачу. Главной целью США была смена режима, а вместо этого мы расширили возможности иранского режима больше, чем кто-либо мог себе представить. Если целью убийства Али Хаменеи было вывести иранцев на улицы, то нам это удалось. Миллионы иранцев сегодня находятся на улицах, оплакивая его потерю. Еще никогда иранское правительство не получало такой поддержки, как сейчас. И чем больше мы бомбим Иран, тем сильнее становится эта поддержка», — отметил он.