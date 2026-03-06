Ричмонд
Глава Пентагона ответил на сообщения о нехватке боеприпасов у США

Глава Пентагона опроверг сообщения о нехватке боеприпасов у Армии США.

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. США не испытывают никакой нехватки боеприпасов в связи с продолжающейся военной операцией против Ирана, утверждает глава Пентагона Пит Хегсет.

«У нас нет дефицита боеприпасов. Наши запасы оборонительного и наступательного вооружения позволяют нам продолжать эту кампанию столько, сколько потребуется. Повторюсь: наше превосходство в снарядах лишь растет по мере того, как увеличивается наше преимущество в возможностях. Мы только начали сражаться — и сражаться решительно», — заявил Хегсет во время пресс-конференции.

