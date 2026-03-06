Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский истребитель был сбит над Басрой

На юго-востоке Ирака над городом Басра был сбит истребитель ВВС США, утверждает Sabereen News. Видеозапись с катапультированным пилотом распространилась в социальных сетях.

Источник: Life.ru

Американский истребитель был сбит над Басрой. Видео © X / Irves.

Центральное командование США тем временем заявило, что «слухи» о сбитом истребителе не соответствуют действительности. При этом ведомство до этого отрицало сам факт того, что произошла авиакатастрофа.

«В социальных сетях распространяются слухи о том, что над Басрой был сбит американский истребитель. Они безосновательны и не соответствуют действительности», — пишет CENTCOM.

А ранее американские подразделения специального назначения провели масштабную операцию в западных пустынях Ирака, высадив десант с вертолётов в нескольких стратегически важных точках. Для выполнения задачи было задействовано от пяти до семи вертолётов. Десант высадили в районе города Рутба, включая участки Шанана возле Нухайба и Чалабат.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше