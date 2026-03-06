Ричмонд
Трамп: Иран лишился 60% ракет и 64% их пусковых установок

Президент США заявил, что у республики «больше нет» ракет.

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты поразили в рамках американо-израильской операции против Ирана 60% его ракет и 64% пусковых установок для них. Такие данные привел президент США Дональд Трамп.

«Ракет больше нет. Пусковых установок больше нет. Примерно 60% и 64% соответственно», — заявил он на мероприятии в Белом доме, комментируя ход кампании против Ирана.

