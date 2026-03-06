Трамп: Иран лишился 60% ракет и 64% их пусковых установок

«Ракет больше нет. Пусковых установок больше нет. Примерно 60% и 64% соответственно», — заявил он на мероприятии в Белом доме, комментируя ход кампании против Ирана.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше