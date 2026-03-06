Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран хочет переговоров, уверен Трамп

Трамп: Иран якобы хочет переговоров, но уже немного поздно.

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы хочет переговоров, но уже немного поздно.

«И они звонят, они говорят: “Как нам заключить сделку?” Я сказал: “Вы немного опоздали”, — сказал президент США в Белом доме.

«И сейчас мы хотим воевать больше, чем они», — продолжил он.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше