Иран хочет переговоров, уверен Трамп

«И они звонят, они говорят: “Как нам заключить сделку?” Я сказал: “Вы немного опоздали”, — сказал президент США в Белом доме.
«И сейчас мы хотим воевать больше, чем они», — продолжил он.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше