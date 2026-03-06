Ричмонд
США при атаке на Иран откажутся от ограничений прошлого, заявил Хегсет

Хегсет: США откажутся от политкорректных ограничений при атаке на Иран.

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в ходе атаки на Иран откажутся от политкорректных ограничений прошлого.

«Глупые, политкорректные войны прошлого были полной противоположностью тому, что мы делаем здесь. У них были размытые цели и ограничительные, минималистские правила применения силы. Больше такого не будет. Наши полномочия, его полномочия, полномочия центрального командования, полученные от президента и от меня, задействованы по максимуму», — сказал Хегсет журналистам.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

