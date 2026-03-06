США при атаке на Иран откажутся от ограничений прошлого, заявил Хегсет

«Глупые, политкорректные войны прошлого были полной противоположностью тому, что мы делаем здесь. У них были размытые цели и ограничительные, минималистские правила применения силы. Больше такого не будет. Наши полномочия, его полномочия, полномочия центрального командования, полученные от президента и от меня, задействованы по максимуму», — сказал Хегсет журналистам.