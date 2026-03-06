WSJ: США требуют от Китая покупать меньше нефти у России и больше — у Америки

Соединённые Штаты планируют выдвинуть Китаю «серьёзную просьбу»: покупать меньше нефти у России и больше — у Америки.
«Бессент рассматривает возможность поднятия вопроса энергетики на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном в Париже в середине марта. Они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который в настоящее время запланирован на начало апреля», — говорится в статье.
Кроме того, утверждается, что в ходе частных консультаций, проведённых в последние дни с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, Бессент рассказал о продолжающихся усилиях по убеждению Китая покупать американскую нефтегазовую продукцию.
В Bloomberg ранее писали, что в Китае распорядились приостановить экспорт бензина и дизтоплива.