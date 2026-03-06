WSJ: США требуют от Китая покупать меньше нефти у России и больше — у Америки

«Бессент рассматривает возможность поднятия вопроса энергетики на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном в Париже в середине марта. Они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который в настоящее время запланирован на начало апреля», — говорится в статье.